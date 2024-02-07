Украина хочет вернуть зарубежное имущество СССР: что известно

В Фонде госимущества отметили, что подобные объекты могут стать одним из источников внутреннего резерва Украины для поддержки ВСУ.

Фонд государственного имущества совместно с МИД собирают информацию об объектах советского наследия за рубежом, которые потеряла Украина.

Об этом передает Преслужба Фонда государственного имущества.

"ФГИУ и МИД будут совместно работать над возвращением имущества, которое после распада СССР было несправедливо и незаконно захвачено Россией", – говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что готовы к приватизации таких объектов, потому что они могут стать одним из источников внутреннего резерва Украины для поддержки ВСУ.

Активы СССР и Украина: что известно

Напомним, что в 1994 году Киев и Москва подписали межправительственное соглашение о так называемом "нулевом варианте". Россия обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны Украина должна была передать РФ свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Однако Верховная Рада так и не ратифицировала этот документ.

Активы РФ

Напомним, по информации издания Bloomberg, Белый дом поддерживает законопроект, который позволит конфисковать около 300 млрд долларов. замороженных российских активов для Украины

В Офисе президента заявили, что рассчитывают на получение Украиной ежегодно до 15 млрд долларов доходов за счет конфисковых российских активов.

В свою очередь МВФ назвал, от кого зависит решение о конфискации российских активов.

В то же время Reuters пишет, что пока нет механизма конфискации замороженных активов РФ для Украины.

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