Украина хочет вернуть зарубежное имущество СССР: что известно

В Фонде госимущества отметили, что подобные объекты могут стать одним из источников внутреннего резерва Украины для поддержки ВСУ.
Фонд государственного имущества совместно с МИД собирают информацию об объектах советского наследия за рубежом, которые потеряла Украина.
Об этом передает Преслужба Фонда государственного имущества.
"ФГИУ и МИД будут совместно работать над возвращением имущества, которое после распада СССР было несправедливо и незаконно захвачено Россией", – говорится в сообщении.
В Фонде отметили, что готовы к приватизации таких объектов, потому что они могут стать одним из источников внутреннего резерва Украины для поддержки ВСУ.
Активы СССР и Украина: что известно
Напомним, что в 1994 году Киев и Москва подписали межправительственное соглашение о так называемом "нулевом варианте". Россия обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны Украина должна была передать РФ свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Однако Верховная Рада так и не ратифицировала этот документ.
Активы РФ
Напомним, по информации издания Bloomberg, Белый дом поддерживает законопроект, который позволит конфисковать около 300 млрд долларов. замороженных российских активов для Украины
В Офисе президента заявили, что рассчитывают на получение Украиной ежегодно до 15 млрд долларов доходов за счет конфисковых российских активов.
В свою очередь МВФ назвал, от кого зависит решение о конфискации российских активов.
В то же время Reuters пишет, что пока нет механизма конфискации замороженных активов РФ для Украины.
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