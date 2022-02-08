Украина и Франция договорились о важных проектах по развитию макроэкономики и инфраструктуры: какие именно

Украина и Франция договорились о важных проектах по развитию макроэкономики и инфраструктуры: какие именно

Зеленский отметил, что он "ценит, что Франция активно участвует в восстановлении инфраструктуры Украины".

Франция присоединилась к важным макроэкономическим и инфраструктурным проектам Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном во вторник, 8 февраля.

"Важным вопросом нашей встречи стало привлечение Франции к важным макроэкономическим и инфраструктурным проектам. Я ценю, что французская сторона активно участвует в восстановлении инфраструктуры нашего государства", — отметил Зеленский.

По словам главы Украины Владимира Зеленского, украинская и французская стороны в ходе переговоров договорились об очень важных проектах. В частности, речь идет о:

поставки 130 локомотивов Alstom на сумму 90 млн. евро и поставки 370 единиц пожарно-спасательной техники на 30 млн. евро.

реализацию проекта для очистки питьевой воды в г. Мариуполь и реконструкция водоканала в г. Попасная Луганской области. Как отметил Зеленский, благодаря этому доступ к качественной питьевой воде получит 1,5 млн мариупольцев и 1 млн луганчан.

реализацию проекта по строительству, в частности, в г. Николаеве патрульных катеров для ГНС. Украина и Франция продолжают развивать сотрудничество с Airbus по созданию национального перевозчика.

Кроме того, в рамках военно-технического сотрудничества между Францией и Украиной подписано соглашение о сотрудничестве между "Укроборонпромом" и французской компанией Thales. Также подписано совместное заявление между "Укроборонпромом" и французской стороной о реформах оборонно-промышленного комплекса Украины.

Напомним, 8 февраля в Киев с рабочим визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. У него была встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским в Мариинском дворце.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон рассказал , о чем будет общаться с Зеленским.

Накануне, 7 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации вокруг Украины.

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