Украина и Катар укрепляют торговое и инвестиционное сотрудничество

Украина и Катар укрепляют торговое и инвестиционное сотрудничество

В прошлом году объем торговли между странами составил 146 млн долларов.

2 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли и промышленности государства Катар Али бин Ахмед Аль-Кувари обсудили укрепление сотрудничества в торговой и инвестиционной сферах стран.

Как пишет Правительственный портал, развитие всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества с Катаром является важным приоритетом внешней политики Украины.

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Шмыгаль отметил активизацию торговли между Украиной и Катаром на протяжении 2017-2020 годов:

"По итогам 2020 года объем торговли товарами и услугами между нашими странами составил 146 млн долларов. Динамика товарооборота между Украиной и Катаром дает нам основания ожидать дальнейшего роста", — отметил премьер-министр Украины.

Министр торговли и промышленности Катара со своей стороны сообщил, что благодаря договоренностям президента Украины и эмира Катара было проведено второе заседание Совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, на котором были определены приоритетные направления сотрудничества, в частности в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной сферах. Также по итогам заседания Совместной комиссии была достигнута договоренность о создании Совместной бизнес-совета.

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