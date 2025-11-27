Украина и МВФ согласовали новую программу на $8,2 млрд

МВФ / © Associated Press

Украина и МВФ достигли предварительных договоренностей по запуску новой программы финансовой поддержки.

Об итогах недельной работы миссии Фонда в Киеве сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, переговоры с миссией во главе с Гевином Греем завершились положительно: стороны согласовали четырехлетнюю программу в размере 8,2 млрд долларов. Эти средства позволят возмещать критически важные расходы, обеспечивать макрофинансовую стабильность и привлекать дополнительную внешнюю поддержку. Окончательное решение должен быть принят Советом исполнительных директоров МВФ.

Премьер-министр отдельно отметила несколько важных аспектов сотрудничества с Фондом.

Во-первых, МВФ подтвердил, что украинская экономика остается устойчивой даже при постоянных атаках по энергетической и инфраструктурной системам. Украина продолжает демонстрировать способность управлять рисками и удерживать стабильность в чрезвычайно сложных обстоятельствах.

Во-вторых, правительство подготовило проект госбюджета-2026 в соответствии с рамкой новой программы МВФ, особый акцент сделан на эффективности использования каждой гривны. Свириденко выразила надежду на поддержку документа во время голосования в парламенте.

В третьих, Украина не отступает от курса реформ. Среди приоритетов правительства — макроэкономическая стабильность, долговая устойчивость, прозрачность и укрепление институтов. Правительство продолжает реализовывать политику борьбы с теневой экономикой, усиливать антикоррупционные механизмы и усовершенствовать управление государственным сектором. В частности, продолжается обновление корпоративного управления в госпредприятиях и продолжается конкурс на должность руководителя таможни.

Свириденко поблагодарила команду МВФ за поддержку в годы полномасштабной войны и подчеркнула, что правительство ожидает ближайшего утверждения программы Исполнительным советом.

Ранее сообщалось, что Евросоюз опасается, что Международный валютный фонд прекратит помощь, если Бельгия откажется поддержать репарационный кредит на сумму 140 млрд евро для Украины.

Мы ранее информировали, что Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по срокам окончания войны России против Украины, предположив, что конфликт может длиться весь 2026 год.