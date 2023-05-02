Украина и Польша соединили энергосистемы общей линией электропередач

"Укрэнерго" совместно с польским оператором системы передачи электроэнергии PSE модернизировали мощную линию электропередачи между Польшей и Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Восстановленный интерконнектор с Польшей функционирует уже 27 апреля 2023 года и успешно отработал 3 дня в тестовом режиме. В "Укрэнерго" уверены, что эта межгосударственная линия электропередачи означает дополнительную надежность работы украинской энергосистемы как части европейской энергосети.

"Движение Украины в Евросоюз – это не только амбиции, но и конкретные результаты. Мы продолжаем успешную секторальную интеграцию в ЕС. Дополнительный мощный интерконнектор увеличивает наши экспортно-импортные возможности. За счет продажи электроэнергии накопим ресурсы на восстановление энергетики до нового отопительного сезона. А в случае необходимости активизируем импорт и получим аварийную помощь от соседей. Украинцы будут со светом, несмотря на вражеские ракетные и дроновые атаки", — подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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В свою очередь, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий добавил, что это был сложный, но взаимовыгодный проект, который Украина реализовала в сотрудничестве со своими европейскими коллегами.

"Он важен как для Украины, так и для энергетической безопасности Европы. Эта линия усилит связи между украинской и европейской энергосистемами. Если потребности будут другими, мы сможем импортировать электроэнергию из Европы. Эта линия составляет дополнительный элемент европейской энергетической безопасности и способствует развитию стабильной энергосети в Украине", – отметил он.

Общая протяженность линии составляет почти 400 км, причем более 70% из них проходит по территории Украины. Линия подключена к магистральной сети через открытое распределительное устройство на одном из украинских энергообъектов. Основной объем работ был выполнен в этом узле, чтобы производимая украинской энергосистемой электроэнергия могла быть преобразована в европейское напряжение 400 кВ и передана в Европу. 125 специалистов работали на строительстве объекта со стороны Украины в течение пяти месяцев во время войны.

Общая стоимость проекта составила 350 миллионов гривен. Кроме того, ряд необходимого оборудования был предоставлен бесплатно нашими польскими партнерами.

Напомним, эксперт по энергетическим вопросам Алексей Рябчин подчеркнул, что следующая зима будет также сложной из-за возможных ракетных обстрелов россиян, поэтому украинцам не стоит избавляться от генераторов и аккумуляторов.

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