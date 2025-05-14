Украина и США подписали два коммерческих документа в рамках соглашения о полезных ископаемых

Флаги Украины и США / © Посольство США в Украине

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Украина и Соединенные Штаты подписали два коммерческих соглашения в рамках реализации договоренностей по сотрудничеству в сфере полезных ископаемых.

Об этом сообщает Общественное.

От Украины документы подписал директор агентства по поддержке государственно-частного партнерства при Министерстве экономики Нико Гачечиладзе.

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По данным Минэкономики, эти два соглашения, вместе с уже подписанным межправительственным, охватывают 95% документов, необходимых для начала работы совместного фонда. Остальные 5% — это финализация формальных процедур с американской стороны, а также технические шаги, в частности:

отбор по три представителя от Украины и США в состав Управляющего совета фонда;

согласование инвестиционных протоколов;

завершение других организационных процессов.

«Ни о какой передаче каких-либо недр не шла речь. Речь идет исключительно о создании инвестиционного фонда. Контроль за недрами, как и в соответствии с Конституцией, остается за Украиной. И важно, что фонд и создан, и соглашение проголосовано, оно никак не противоречит нашим евроинтеграционным стремлениям», — добавили в Минэкономики.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада 8 мая поддержала ратификацию Соглашения о ископаемых между США и Украиной. За основу и в целом.

Мы ранее информировали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что соглашение о полезных ископаемых Украины может запуститься уже в ближайшие недели.

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