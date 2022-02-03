Украина и Турция подписали историческое соглашение о свободной торговле

Украина и Турция подписали историческое соглашение о свободной торговле

Заключение соглашения президент Зеленский назвал "историческим моментом".

Сегодня, 3 февраля, Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли.

Документ подписал с украинской стороны премьер Денис Шмигаль, с турецкой – министр торговли Мехмет Муш. При подписании присутствовали президенты обоих государств Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган.

"Наши страны заключили соглашение о свободной торговле — это исторический момент. Мы прошли долгий и трудный путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества. Это новые возможности для бизнеса, новых рынков, новых достижений и доходов, рабочих мест и инвестиций", — сказал Зеленский. .

По его словам, даже до подписания соглашения за прошлый год взаимная торговля между странами выросла до 7 млрд долларов, установив рекорд.

В свою очередь Реджеп Эрдоган назвал Зеленского "дорогим другом", а Украину — "стратегическим партнером" Турции.

"Наш торговый баланс в прошлом году продемонстрировал рост в 60% и достиг более 7 млрд долларов. Мы обсудили шаги, как увеличить этот баланс до 10 млрд. Соглашение о свободной торговле позволит нам это сделать", — сказал Эрдоган.

Он рассказал, что турецкие компании успешно выполняют в Украине инфраструктурные проекты и поблагодарил за доверие к ним.

Детали сделки

Вчера, 2 февраля, Кабмин принял проект соглашения о свободной торговле с Турцией.

В Минэкономики раскрыли детали соглашения.

По словам главы Минэкономики Юлии Свириденко, благодаря соглашению все дружественные страны Черноморского бассейна – Грузия, Молдова, Болгария, Румыния, Турция и Украина – будут соединены общими торговыми правилами.

"Документ имеет огромное значение для всего региона. Укрепление стратегического партнерства Украины и Турции раскроет новые экономические и геополитические перспективы, а также укрепит наши позиции, что важно в условиях активизации российской агрессии", — подчеркнула Свириденко.

Ключевая позиция договоренности – установление Турцией 0% пошлин на 10 337 товарных позиций. Это 95% от общего количества экспортируемых Украиной товаров. Кроме того, еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины.

По предварительным прогнозам, сделка будет ежегодно давать +2,2% к ВВП и +2,6% к доходам домохозяйств.

Аграрный сектор

В Минэкономики утверждают, что благодаря установлению 0% пошлины на поставку зерновых Украина получит улучшенные условия доступа на турецкий рынок переработанной аграрной продукции.

Металлургия

Украина оставила право применить экспортную пошлину на вывоз металлолома.

В свою очередь Турция открывает внутренний рынок для нашего металла. На 510 из 840 металлургических товаров устанавливается нулевая пошлина. Еще на 130 установлено частичное уменьшение пошлины.

Это дает преимущества украинской стороне по сравнению с российским металлом. Для 167 товаров металлургии предоставляются квоты не менее 411 тысяч тонн.

Авто и секонд-хенд

Украина сохраняет действие пошлин на подержанные автомобили и секонд-хенд и устанавливает трех и пяти летние переходные периоды пошлин на транспортные средства и продукцию легкой промышленности.

Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Киев с официальным визитом.

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