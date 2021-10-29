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Украина и Турция в шаге от заключения соглашения о ЗСТ: Кулеба назвал срок подписания

Украина и Турция в шаге от заключения соглашения о ЗСТ: Кулеба назвал срок подписания

ТСН.ua

В настоящее время готовится ряд соглашений и документов в Стратегический совет в следующем году.

Украина и Турция надеются подписать соглашение о свободной торговле, переговоры о котором продолжаются уже много лет, в феврале 2022 года.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в статье для Atlantic Council.

"В настоящее время готовится ряд соглашений и документов в Стратегический совет в следующем году. Обе стороны рассматривают встречу в феврале 2022 года как возможность наконец-то подписать долгожданное турецко-украинское соглашение о свободной торговле после многих лет переговоров", — написал Кулеба.

По словам министра, после вступления в силу это соглашение о свободной торговле значительно усилит и без того прочные торговые связи между двумя черноморскими государствами и будет способствовать установлению новых деловых связей.

Напомним:

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