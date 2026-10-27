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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Украина имеет значительный инвестиционный потенциал даже в условиях войны — ДТЭК

Несмотря на полномасштабную войну и связанные с ней вызовы, Украина остается перспективной страной для международных инвестиций, в частности, в энергетический сектор.

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Украина имеет значительный инвестиционный потенциал даже в условиях войны — ДТЭК

Об этом на Киевском международном экономическом форуме заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Он подчеркнул, что инвестиции в украинскую энергетику во время войны имеют стратегическое значение не только для отдельных предприятий, но и для поддержания устойчивости всей экономики.

«Мы пытаемся донести иностранным инвесторам, что Украина — это не то место, где вы постоянно несете связанные с войной расходы. Это реальное место для инвестиций», – отметил Тимченко.

Он подчеркнул, что средства, направленные на восстановление поврежденной инфраструктуры и развитие новых энергетических мощностей, являются, прежде всего, инвестициями в будущее Украины.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова стал лидером по объему частных инвестиций в Украине.

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