Украина мобилизует все ресурсы для быстрого воплощения плана ЕС по восстановлению – Кубраков

Украина мобилизует все ресурсы для быстрого воплощения плана ЕС по восстановлению – Кубраков

Украина привлечет все необходимые ресурсы для реализации плана восстановления страны, утвержденного Еврокомиссией.

Об этом заявили в Министерстве инфраструктуры.

В госучреждении напомнили, что программа «Восстановление Украины» станет основным юридическим инструментом поддержки Европейским Союзом плана реконструкции путем сочетания грантов и займов. Она будет заложена в бюджет ЕС, что обеспечит прозрачность, подотчетность и надежное финансовое управление этой инициативой.

«Украина, безусловно, принадлежит к большой европейской семье, и мы благодарны коллегам за готовность сотрудничать над планом восстановления уже сейчас, несмотря на то, что война продолжается. Со своей стороны мы мобилизуем все необходимые ресурсы для быстрого воплощения принятых решений», - пообещал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, восстановление включает в себя все отрасли. Задачей Мининфраструктуры станет обеспечение комплексных решений для транспортного сообщения и высокой мобильности, пояснил Кубраков.

В частности, программа предусматривает восстановление страны, в частности, инфраструктуры, медицинских учреждений, жилья и школ, а также цифровой и энергетической отрасли в соответствии с европейскими стандартами.

Также планируется усиление процесса модернизации институтов для обеспечения надлежащего управления и уважения верховенства права путем оказания поддержки административного потенциала и технической помощи, в том числе на региональном и местном уровнях.

Кроме того, будут приниматься меры по углублению экономической и социальной интеграции Украины и ее народа в ЕС, а также по восстановлению экономики и общества Украины. Для этого планируется способствовать устойчивой и инклюзивной экономической конкурентоспособности, устойчивой торговле и развитию частного сектора, содействуя «зеленому» переходу страны и цифровизации.

«Министерство инфраструктуры имеет самые высокие показатели реализации проектов совместно с международными партнерами, этот опыт будет основой для системного сотрудничества и обеспечения прозрачности и эффективности всех процессов», - подчеркнул Кубраков.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что для каждой пострадавшей области создается исчерпывающий каталог инфраструктурных нужд. Эти данные будут основой для привлечения помощи от международных партнеров.

#Мининфраструктуры #АлександрКубраков #война #восстановление #Евросоюз