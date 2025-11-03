Украина может остаться без денег: какая страна установила "красные линии"

МВФ / © Associated Press

Евросоюз опасается, что Международный валютный фонд прекратит помощь, если Бельгия откажется поддержать репарационный кредит на сумму 140 млрд евро для Украины.

Об этом сообщает издание Politico.

«Отказ Бельгии поддержать кредит Евросоюза для Украины может побудить МВФ заблокировать финансовую поддержку этой страны, что приведет к потере доверия к экономической жизнеспособности Украины. Европейские сторонники репарационного кредита утверждают, что поддержка Украины со стороны МВФ имеет решающее значение, и опасаются, что времени на то, чтобы убедить институт предоставить Киеву новый кредит, остается все меньше», — отмечают журналисты.

МВФ рассматривает возможность предоставления Киеву кредита в размере $8 млрд в течение трех лет. Однако получение этих денег зависит от того, сможет ли ЕС завершить оформление собственного кредита на сумму 140 млрд евро для Украины, используя находящиеся в Бельгии замороженные российские активы.

Напомним, Бельгия заблокировала выделение Украине «репарационного кредита» на 140 млрд, который должен был финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов. Лидеры ЕС отложили решение до декабря, что сделало невозможным планы украинского правительства получить средства в начале 2026 года.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что ЕС принял политическое решение о полной финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы, но «технические вопросы» еще нуждаются в доработке.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил необходимость четкой правовой основы и гарантий от других стран по возврату средств в случае необходимости, отметив, что «правовая основа — это не роскошь».

Отсутствие решения чревато финансированием оборонных и бюджетных потребностей Украины, заявил президент Владимир Зеленский, присутствовавший на саммите. Он отметил критическую важность получения средств в начале 2026 года, выразив сомнения в возможности этого. Лидеры ЕС планируют вернуться к вопросу на саммите 18 декабря.