Украина может остаться без денег МВФ и ЕС: какое жесткое условие следующего транша

Украина может остаться без денег МВФ и ЕС

Уже этим летом Украина может остаться без денег от МВФ и Европейского Союза, если не примет закон, который от нее требуют. Сейчас выплаты пенсий и зарплаты бюджетников финансируются именно за деньги партнеров.

Об этом пишет РБК-Украина.

Украину оставят без денег, если не принять закон о налогообложении посылок

Пока что кредиторы ждут, пока Верховная Рада Украины примет закон о налогообложении посылок. Если этого не произойдет, Украина не получит следующий транш помощи и не сможет самостоятельно профинансировать пенсии и зарплаты.

Это условие может получить статус prior actions, что приведет к тому, что транши помощи не будут давать Украине, пока соответствующий закон не будет принят.

Министр финансов Сергей Марченко уже сообщал, что не принять этот закон нельзя.

«Есть внешнее давление по этому вопросу, есть внешний запрос. У нас нет возможности снять этот вопрос или каким-либо образом передоговориться», — заявил министр.

Если остановится финансирование Украины от МВФ, это повлечет и приостановку помощи Европейского Союза. Украина может потерять 8,35 млрд евро кредитных денег.

Речь идет о законопроекте на налогообложение посылок из-за границы, в частности, с китайских сайтов. Облагать налогом хотят посылки стоимостью до 150 евро.

О каком законе идет речь

Напомним, профильный комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроекты №15112-Д и №12360, отменяющие лимит безналогового ввоза посылок до 150 евро.

Согласно гармонизации с нормами ЕС, НДС в размере 20% будет начисляться на все импортные товары вне зависимости от их стоимости. Функцию администрирования налога возложат непосредственно на иностранные маркетплейсы (Amazon, eBay, Etsy), которые будут автоматически добавлять его в стоимость заказа.

Для обычных украинцев процесс получения посылок не усложнится, ведь при покупках на популярных маркетплейсах (например AliExpress или Temu) налог будет автоматически включаться в стоимость товара непосредственно при оплате.

В то же время, без налогов останутся некоммерческие отправления между физическими лицами стоимостью до 45 евро.

Зарубежные цифровые платформы будут обязаны собирать данные о доходах украинских продавцов (как ФЛП, так и незарегистрированных физлиц) и передавать их Государственной налоговой службе Украины. Это сделает невозможным сокрытие доходов от продаж на иностранных маркетплейсах, поэтому гражданам без официального статуса рекомендуют легализовать свою деятельность.

Кроме того, правительственные инициативы предполагают, что с 2027 года аналогичный автоматический обмен данными заработает для пользователей сервисов типа Airbnb, Uber и Bolt. Для физлиц, предоставляющих услуги через эти платформы без регистрации ФЛП (с доходом до 7,2 млн грн в год), будет действовать льготная ставка НДФЛ 5% вместо 18%, а налоги за них будет платить сам сервис.

Принять этот закон международные партнеры требуют до конца мая 2026 года.

Что будет без денег МВФ уже летом

Напомним, Украина может столкнуться с дефицитом внешнего финансирования в ближайшие месяцы. По словам главы подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леси Забуранной, текущих средств от МВФ хватит лишь до июня 2026 года, тогда как собственных ресурсов для покрытия невоенных расходов у страны нет.

Все внутренние поступления и налоги сейчас полностью идут на оборонный сектор. Вся социальная сфера, включая выплаты пенсий, а также заработную плату учителей и врачей, обеспечивается исключительно за международную финансовую помощь.

Из-за полной зависимости от партнеров для выживания украинской экономики критически важно, чтобы западные союзники не медлили с выделением новых траншей поддержки.

Международные партнеры требуют от Украины отменить льготу, освобождающую от НДС зарубежные посылки стоимостью до 150 евро.

Принятие этого закона является ключевым условием успешного пересмотра программы МВФ в июне, без которого страна рискует потерять 8,1 миллиарда долларов финансирования и помощь от Еврокомиссии.

По оценкам Минфина, введение 20% НДС на импортные товары (в частности с AliExpress или Temu) будет приносить бюджету около 10 миллиардов гривен ежегодно, а взыскание планируют начать не раньше 2027 года.

Правительственный законопроект сейчас застрял в Верховной Раде из-за отсутствия поддержки среди депутатов, которые не хотят голосовать за непопулярные решения.

Из-за жесткой позиции парламента Кабмин уже вынужден был отклонить другое требование МВФ по налогообложению самозанятых лиц. В то же время, ситуация с налогом на посылки остается критической: источники Reuters предупреждают, что без этого закона международное финансирование окажется под угрозой, хотя принять его в 2026 году будет сложно.

