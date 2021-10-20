Украина может отказаться от импорта газа: Витренко назвал сроки

По его словам, сейчас прорабатывают несколько сценариев увеличения собственной добычи газа
Украина может полностью обеспечить себя газом и отказаться от его импорта в течение 5 лет.
Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, говорится 20 октября в сюжете ТСН.19:30.
Энергонезависимость через 5 лет
По его словам, сейчас прорабатывают несколько сценариев увеличения добычи. Прежде всего, это шельф Черного моря и Юзовского месторождения.
"Этой цели мы можем достичь в течение 5 лет. Успех будет зависеть от трех факторов. Первый из них — наращивание добычи газа. Мы потенциал и примеры, которые вдохновляют", — отметил Витренко.
Чиновник говорит, что Украина ищет инвесторов, которые готовы вложить деньги в разработки. За предстоящие десять лет это позволит увеличить добычу природного газа почти вдвое.
Цена на газ
Сегодняшнюю цену на газ в мире Витренко называет "сумасшедшей" и обещает, что для украинских домохозяйств она остается прошлогодней.
"Мы имеем достаточно газа, чтобы обеспечить все наши потребности. В прошлом году мы открыли рынок и отказались от регуляции цен на газ. Мы воспользовались европейским опытом. Поэтому для тех, кто заключил соглашение, цена меняется не каждый месяц, а сохраняется годовая цена. И поэтому наши домохозяйства, заключившие настоящее соглашение, когда цена на газ была намного ниже, чем сейчас — останутся с этой ценой", — заверил глава "Нафтогаза".
Биогаз
Кроме природного газа Витренко видит перспективы в увеличении производства Украины биогаза.
"Это постоянное и безопасное для окружающей среды решение. Есть огромный потенциал для производства биогаза, Украина — самая большая по территории страна в Европе. Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. У нас развитый сельскохозяйственный сектор, что также важно для производства биогаза", — сказал он.
Также глава "Нафтогаза" отметил важность повышения энергоэффективности.
Напомним: