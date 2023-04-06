Украина может получать 300 млн грн ежемесячно благодаря экспорту электроэнергии, – советник премьер-министра

За счет экспорта электроэнергии в ЕС Украина может получать 300 млн. грн. ежемесячно, сообщил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко.

Он отметил, что в течение последнего месяца в энергосистеме присутствует профицит в результате большого объема солнечной генерации, который было бы экономически целесообразно экспортировать.

«По моим оценкам Украина может получить около 100 млн грн в месяц в виде оплаты за доступ к пересечению и еще около 200 млн грн в качестве стоимости реализованного товара. То есть, в общей сложности речь идет о 300 млн грн дополнительного дохода», — рассказал Юрий Бойко.

Советник премьер-министра также отметил, что сейчас действуют ограничения экспорта на уровне 400 МВт, которые, тем не менее, разрешают получить значительный экономический эффект от экспорта электроэнергии.

Однако Бойко добавил, что в перспективе разрешенная пропускная способность должна быть увеличена.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко считает, что экспорт украинской электроэнергии в ЕС даст дополнительные средства для возобновления энергосектора.