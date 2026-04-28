Украина может потерять финансирование от Запада: МВФ требует изменений для международных посылок

В Украине могут завещать налог на посылки до 150 евро

Реклама

Международные партнеры требуют от Украины принять закон о введении налога на добавленную стоимость для недорогих посылок из-за границы, чтобы сохранить доступ к программе финансирования на сумму 8,1 миллиарда долларов. Принятие этого документа является ключевым условием успешного июньского пересмотра программы МВФ, без которого страна рискует потерять не только эти транши, но и связанную помощь от Европейской комиссии.

О жестких требованиях кредиторов и ходе переговоров пишет Reuters со ссылкой на собственные осведомленные источники.

На сегодняшний день в Украине действует правило, согласно которому международные посылки с товарами стоимостью менее 150 евро не облагаются НДС. По оценкам Министерства финансов и правительства, отмена этой льготы позволит детинизировать экономику и дополнительно привлекать в государственный бюджет около 10 миллиардов гривен в год. В то же время в ведомстве уверяют, что предлагаемые изменения не усложнят процесс отправки или получения посылок для обычных украинцев.

Реклама

Как уточняет «Новости.LIVE», предложения правительства предусматривают введение именно 20% НДС на все импортные товары в почтовых отправлениях, а для покупок на популярных маркетплейсах (таких как AliExpress или Temu) налог будет включаться в стоимость автоматически при оплате. При этом налоговые льготы сохранятся исключительно для некоммерческих посылок между физическими лицами (подарков) стоимостью до 45 евро, а в целом взимание НДС планируется начать не ранее 2027 года.

Трудности в парламенте и риски

Соответствующий законопроект уже был представлен на рассмотрение в Верховную Раду, однако его обсуждение остановилось из-за отсутствия должной поддержки среди народных депутатов (хотя правительство ожидает одобрения изменений до конца весны). Многие парламентарии отказываются голосовать за такие непопулярные меры, что уже заставило Кабмин отклонить другое требование МВФ по введению НДС для самозанятых лиц. Премьер-министр Юлия Свириденко объяснила, что после переговоров в Вашингтоне стороны признали идею налога для самозанятых неконструктивной, поэтому власти будут активно искать другие альтернативы для расширения фискальной базы.

В то же время, по налогу на посылки ситуация остается критической: хотя источники предполагают, что в 2026 году это решение принять сложно и его могут отложить, переговоры продолжаются.

«Без принятия этого закона пересмотра может не быть, со всеми вытекающими из этого негативными последствиями», — резко подчеркнул источник, комментируя риски срыва международного финансирования.

Реклама

Напомним, если закон о налогообложении посылок из-за границы окончательно примут, духи, чай и кофе станут роскошью . Из-за этих товаров в почтовом отправлении придется платить НДС, даже если посылка дешевле 45 евро и является подарком.

Новости партнеров