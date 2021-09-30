Украина может собрать самый большой урожай гречки за последние 3 года: повлияет ли это на цены

Украина может собрать самый большой урожай гречки за последние 3 года: повлияет ли это на цены

Сейчас уже собран урожай с около 70% посевных площадей.

В этом году Украина может собрать крупнейший за последние 3 года урожай гречки и почти полностью удовлетворить потребности потребителей на внутреннем рынке.

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Такой прогноз сделала ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

"По предварительным оценкам, валовой сбор урожая гречихи будет лучше, чем за 3 последних года, и ожидается на уровне 114 тыс. т, что на 16% превышает аналогичный показатель прошлого года. Такого показателя удастся достичь как за счет увеличения посевных площадей, так и за счет увеличения урожайности", — говорится в сообщении ассоциации.

Касательно того, повлияет ли это на цены, аналитик УКАБ Светлана Литвин отметила, что урожай позволит лучше, чем в прошлом году, удовлетворить спрос украинских потребителей на гречку. А это значит подорожания гречки в этом и в начале следующего года ждать не стоит.

"В последние годы фонд потребления гречки в Украине находится на уровне 120 тыс. т. Таким образом, за счет собственного производства удастся на 95% удовлетворить потребность украинцев в гречке и быть менее зависимыми от возможных остановок импортных поставок со стороны Российской Федерации", — рассказала Литвин.

Напомним, ранее эксперты Международной ассоциации гречки наоборот прогнозировали, что к концу года в Украине гречка может подорожать на треть. За последние два года цена на эту крупу постоянно росла — от 10 грн до 50 грн за кг.

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