Об этом говорится в материале CBS News , посвященном роли украинской промышленности в европейской экономике.

Каркасом украинской экономики остается горно-металлургический комплекс, который в довоенном 2021 году обеспечивал более 10% ВВП Украины и около 33% экспорта. Несмотря на четыре года полномасштабной войны, отрасль сохранила значение: в 2024 году ее вклад составил 7,2% ВВП и 15,4% экспорта. По оценке CBS News, устойчивость отрасли базируется на быстрой адаптации бизнеса, децентрализации управления и фокусе на внутренней эффективности.

«Мы потеряли около 50% бизнеса в Украине. Но, несмотря ни на что, Метинвест остается крупнейшим промышленным игроком страны. Ведь сильное государство невозможно без сильной экономики, а экономика – без мощной промышленности», – говорит генеральный директор Метинвест Юрий Рыженков.

По запасам железной руды Украина занимает первое место в Европе и входит в десятку мировых лидеров. Это создает предпосылки для производства сырья, необходимого для низкоуглеродистой металлургии. Уже сейчас Метинвест инвестирует в модернизацию мощностей для выпуска DRI/HBI – железорудного сырья, используемого в зеленом производстве стали.

Глобальная ситуация также открывает Украине дополнительные возможности. Избыточное производство стали в Китае усиливает конкуренцию на рынках ЕС и США, в то время как Европа вводит новые регуляторные механизмы, в частности CBAM, которые делают более дорогим импорт высокоуглеродистой стали. Это повышает спрос на низкоуглеродистую продукцию и сырье, которое может поставлять Украина.

Одним из примеров промышленной интеграции CBS News называет проект Metinvest Adria – завод по производству зеленой стали в Италии, потребляющий украинское железорудное и металлургическое сырье. Проект должен укрепить промышленную автономию ЕС и способствовать декарбонизации.

Украинская перерабатывающая промышленность может стать важным этапом зеленого перехода Европы. Проект Adria это не только о декарбонизации, но и о модели новой европейской металлургии», - говорит Рыженков.

В CBS News подводят итоги, что Украина способна стать ключевым партнером ЕС в создании цепей добавленной стоимости и производстве зеленой стали. Для этого необходимым условием является привлечение ресурсов Европейского Союза и международных финансовых институтов для послевоенного восстановления украинской промышленности.

Как известно, Метинвест Рината Ахметова – один из ключевых налогоплательщиков в Украине: в 2025 году компании Метинвеста уплатили 18,7 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Также с февраля 2022 года компания вложила в Украину более 28 млрд грн инвестиций и предоставила почти 10 млрд грн помощи Украине, украинцам и Силам обороны.