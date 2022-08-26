Украина может увеличить экспорт агропродукции из-за рекордной засухи в Европе — Анатолий Урбанский

Об этом в эфире Единого национального телемарафона рассказал народный депутат из группы "Партия "За майбутнє" Анатолий Урбанский.

"Хотя засуха в Европе самая большая за 500 лет, скорее всего европейские сельхозпроизводители смогут обеспечить свои собственные потребности. Но экспорта зерна в мир будет значительно меньше. Мы сможем расширить мировой рынок для продажи нашей продукции, и это действительно будет в пользу Украины. Даже при потому, что Минагропром в следующем году прогнозирует уменьшение урожая. Для сравнения — в прошлом году мы собрали 106 млн тонн продукции, в этом году — всего 64 млн тонн, потому что было засеяно всего 14,16 млн гектаров, это примерно 83% от общей площади, потому что остальные сейчас оккупированы. Но этого хватит для собственных нужд, и подавляющее большинство пойдет на экспорт", — рассказал Анатолий Урбанский.

Он подчеркнул, что Украина должна наращивать экспорт зерна, потому что в условиях войны и неработающих заводе, это сегодня наш главный экспортный товар.

"За последние 20 суток из портов "большой Одессы" (Одесса, Черноморск, Южный) было отправлено 27 пароходов с зерном, и с каждым днем мы увеличиваем мощности. Ведь зерно – это сегодня наш главный экспортный товар, особенно в ситуации, когда в нас не работают заводы. Еще рано считать деньги, сколько Украина заработает на экспорте зерна, но уже можно сказать, что благодаря этому дефицит госбюджета значительно снизился", — отметил Анатолий Урбанский.