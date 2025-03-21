Украина может возобновить транзит газа в Словакию: какую альтернативу предлагает Евросоюз

Украина будет хранить до 10 миллиардов кубических метров газа в своих подземных хранилищах, которые будут потом транспортироваться в страны ЕС.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, обдумывает план, который мог бы помочь возобновить поставки газа из Украины в Словакию без необходимости покупать его у России.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Согласно этому плану Украина увеличит импорт газа из Греции и Турции и будет хранить до 10 миллиардов кубических метров газа в своих подземных хранилищах.

Затем эти потоки проходили бы через словацкие трубопроводы в некоторые другие европейские страны, в частности в Венгрию.

По словам анонимного чиновника Еврокомиссии, такой вариант "опять сделает Словакию транзитной страной".

При этом Евросоюз будет придерживаться "красной линии", предусмотренной планом блока REPowerEU, направленного на постепенное прекращение импорта из России до 2027 года.

Это предложение, впервые обсужденное еврокомиссарами во время визита в Киев в прошлом месяце, направлено на то, чтобы успокоить гнев Словакии из-за потери доходов от энергии вследствие прекращения соглашения о транзите газа между Украиной и Россией в январе этого года.

Это соглашение позволяло Словакии собирать плату за транзит российского газа в страны ЕС — до 500 миллионов евро в год.

С 1 января 2025 года украинская газотранспортная система полностью перешла на режим без транзита российского газа.

Ранее премьер Словакии Робер Фицо заявил, что из-за прекращения транзита газа из РФ Братислава введет "адекватные меры". В частности, его партия Smer-SD поддержит уменьшение помощи беженцам из Украины.

Напомним, президент Зеленский заявил, что Украина готова транспортировать газ через свою территорию в Словакию и другие страны Европы при условии, что этот газ не будет российским.

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