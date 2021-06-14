Украина может ввести временный запрет на экспорт лома из соображений нацбезопасности – юрист

В Украине действует пошлина на вывоз стального лома в 58 евро за тонну.

Украинское государство может ввести временный запрет на экспорт металлолома, апеллируя к вопросам национальной безопасности.

Такое мнение высказала Алена Омельченко, партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководительница практики международной торговли, в статье "Дефицитное сырье: почему Украине нужен временный запрет на экспорт металлолома" на Бизнес-портале UAprom.

По ее словам, если правительство Украины готово обсуждать возможность такого запрета на экспорт, то представители власти должны провести предварительные консультации с основными торговыми партнерами, включая ЕС, и подготовить грамотное обоснование такого решения.

Если Кабмину удастся донести до партнеров необходимость такого запрета по соображениям безопасности, то это поможет сгладить возможные последствия решений в сфере международной торговли.

"Важно также понимать, на какой срок предлагается ввести временный запрет - на несколько месяцев или на несколько лет? Если запрет будет недлительный, то маловероятно, что кто-то из стран-членов ВТО сможет оспорить это решение", - подчеркнула она.

Александр Каленков, президент "Укрметаллургпрома", назвал текущую ситуацию с обеспечением металлоломом украинский метпредприятий критической на фоне роста экспорта. "Это очень плохой тренд. Если его не остановить, то мы придем к тому, что запасы лома будут сокращаться до критических величин. Это вредит нашему государству, торговому балансу и поступлениям в бюджет", - сказал эксперт.

В Украине действует пошлина на вывоз стального лома в 58 евро за тонну. Несмотря на это, экспорт лома на внешние рынки с начала года вырос в 9 раз, до 146 тыс. т. Если такие темпы будут сохраняться, то совокупный объем экспорта по итогам года может достигнуть 1 млн т, что составляет треть от всего объема заготовки лома в стране, прогнозируют в Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

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