Украина может замерзнуть: СБУ предупредила правительство о критически низких запасах угля — СМИ

Угля на складах сейчас в пять раз меньше, чем предусмотрено планом.

На украинских ТЭЦ и ТЭС сейчас критические запасы угля. Его в пять раз меньше, чем предусмотрено планом. Поэтому возможна остановка теплогенерирующих предприятий, что может привести к проблемам в отоплении жилого сектора.

Отчет контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере Служба безопасности Украины предоставила Кабмину, пишет ZN.ua со ссылкой на документ, который передал изданию источник в правительстве.

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"Одним из негативных явлений во время прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, по состоянию на 01.12.2021 г. на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2 632,7 тыс. тонн (отклонение ─ 2 146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива", ─ говорится в отчете.

Из-за критических запасов угля без тепла могут остаться целые регионы, где теплоснабжение обеспечивают ТЭС и ТЭЦ:

Славянская ТЭС имеет в 50 раз ниже необходимого запаса угля.

Луганская ТЭС имеет в четыре раза ниже минимально необходимых запасов.

Черниговская ТЭЦ – запасы в пять раз ниже нормы.

Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов.

В СБУ отмечают, что такая ситуация в энергетике может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".

16 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" руководитель "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко отметил, что в государстве действительно низкие запасы угля. В то же время он заверил, что сейчас в Украину из-за границы везут это топливо.

"Мы никогда не видели, чтобы настолько росли цены на природный газ. Растут цены также и на уголь. Но при всем этом, несмотря на постоянные прогнозы по поводу катастрофы, в Украине сейчас, мы видим, все работает. Говорили, что вовремя не начнется отопительный сезон — в большинстве случаев он начался, а там, где были задержки, связано было с тем, что частные поставщики фактически не выполняли свои обязательства, но для того и есть НАК "Нафтогаз Украины" — для того, чтобы в таких ситуациях спасать страну. Сейчас все, кто должен получать тепло, это тепло получает. Для этого используют тот же природный газ и используют уголь", — сказал Витренко.

Он добавил, что "Нафтогаз" не отвечает за уголь, но могу сказать, что уголь идет. Мы, как "Нафтогаз", в последние дни даже предлагали свою помощь – импортировать тоже уголь. Но пока без этой помощи обходятся компании, генерирующие электроэнергию из угля. "Нафтогаз" также подстраховывал природным газом. Мы даем Киевской, Харьковской, Белоцерковской ТЭЦ природный газ, чтобы они производили электроэнергию. Они рассчитываются. Несмотря на эту сложную ситуацию, сильное государство и НАК "Нафтогаз Украины" защищают украинцев от последствий мирового энергетического кризиса".

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