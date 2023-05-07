Украина может запретить весь импорт из соседнего государства в ответ на "недружественный шаг"

В Украине уже согласовали такой запрет.
Украина может запретить импорт всей продукции из Молдовы. Это может произойти в ответ на действия Кишинева по запрету импорта украинского зерна и растительного масла.
Об этом в комментарии "Европейской правде" сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — Торговый представитель Тарас Качка.
Замминистра подчеркнул, что уже согласован такой запрет и запущена его подготовка.
"Мы сообщили Кишинев — любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет неотложный запрет всего импорта из Молдовы", — пояснил Тарас Качка.
Напомним, Молдова заявила о намерении ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины.
Ранее Польша запретила ввоз зерна и других продовольствий из Украины.
Также поддержали такие действия Болгария, Венгрия и Словакия.
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