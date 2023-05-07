Украина может запретить весь импорт из соседнего государства в ответ на "недружественный шаг"

В Украине уже согласовали такой запрет.

Украина может запретить импорт всей продукции из Молдовы. Это может произойти в ответ на действия Кишинева по запрету импорта украинского зерна и растительного масла.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — Торговый представитель Тарас Качка.

Замминистра подчеркнул, что уже согласован такой запрет и запущена его подготовка.

"Мы сообщили Кишинев — любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет неотложный запрет всего импорта из Молдовы", — пояснил Тарас Качка.

Напомним, Молдова заявила о намерении ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины.

Ранее Польша запретила ввоз зерна и других продовольствий из Украины.

Также поддержали такие действия Болгария, Венгрия и Словакия.

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