Украина на 100% будет обеспечивать собственные энергетические потребности — Шмыгаль

Правительство Украины планирует достичь полной энергетической независимости, чтобы самостоятельно на 100% обеспечивать свои потребности.

Прежде всего, речь идет о существенном увеличении собственной добычи газа.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы доказали, что способны не только самостоятельно обеспечить себя электроэнергией, но и экспортировать ее в Европу. Это особенно актуально после присоединения украинской энергосистемы к европейской ENTSO-E", — говорит Шмыгаль.

Премьер отмечает, что на днях украинское государственное предприятие "Укргидроэнерго" приступило к экспорту электроэнергии в Молдову.

"В планах также возобновить работу дополнительных линий электропередач с Польшей для экспорта украинской атомной энергии. Это будет способствовать более быстрому отказу Европы от российского газа", — говорит Шмыгаль.

По его словам, Украина не только навсегда отсоединилась от энергосистемы с Россией и Беларусью, но и навсегда избавилась от зависимости от их нефтепродуктов.

"Конечно, это непросто для нашего рынка. Но правительство ежедневно работает, чтобы топливо было в Украине в достаточном количестве", — подчеркнул глава правительства.

Напомним, решение вопроса введения нефтяного эмбарго против России, включенного в шестой санкций пакет Евросоюза, уже близко. Как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, европейские страны тяжело работают над решением вопроса по газу.

Сможет ли Украина и Европа лишить Россию "газо-нефтяной дубинки" – Андрей Сибига

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