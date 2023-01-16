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Украина на этой неделе получит первый транш из 18 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
84
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Украина на этой неделе получит первый транш из 18 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС

Евросоюз, Украина / Фото: Getty Images

Украина и Евросоюз подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

Украина уже на этой неделе получит первую часть в размере 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи от Евросоюза общим объемом 18 млрд евро.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина и ЕС только что подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении €18 млрд макрофинансовой помощи. На этой неделе ожидаем получить транш в размере €3 млрд. Благодарен Урсуле фон дер Ляен и Валдису Домбровскису. Это поможет Украине в дальнейшем поддерживать макрофинансовую стабильность", — говорится в сообщении .

Это будет первый транш международной финансовой помощи для Украины в 2023 году.

Напомним, в Госстате обнародовали цены на аренду квартир в Украине – в лидерах два региона.

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Дата публикации
Просмотры
84
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