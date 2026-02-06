Налоги / © pixabay.com

Украина оказалась в сложной ситуации: для получения жизненно необходимого кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в 8 миллиардов долларов Киев обязался повысить налоги для малого бизнеса. Однако жесткие условия, предварительно согласованные в ноябре 2025 года, столкнулись с критикой внутри страны.

Об этом пишет Bloomberg.

Камнем преткновения стала инициатива ввести налог на добавленную стоимость (НДС) для самозанятых предпринимателей (ФЛП), чей годовой доход превышает 1 миллион гривен. Этот шаг, на который сначала согласился Киев, вызвал волну негодования.

Против таких жестких мер выступили ключевые фигуры государства: президент Владимир Зеленский, первый вице-премьер Юлия Свириденко и значительная часть народных депутатов.

«Зеленский частно упрекнул министра финансов в том, что тот согласился на такие непопулярные условия», — цитирует Bloomberg одного из своих собеседников.

Сам министр финансов отказался комментировать эту информацию журналистам.

Какой компромисс предлагают

Понимая, что введение НДС для мелких предпринимателей в условиях войны, постоянных отключений света и расходов на генераторы может стать роковым для бизнеса, Министерство финансов пошло на уступки.

В настоящее время ведомство планирует существенно смягчить законопроект. Вместо 1 миллиона гривен, порог дохода для обязательной регистрации плательщиком НДС предлагают повысить до 2 или даже 4 миллионов гривен.

Из-за необходимости доработки документа его представление на рассмотрение правительства, которое планировалось еще в прошлом месяце, отложили до 10 февраля.

По информации издания, Международный валютный фонд, похоже, готов идти навстречу Украине. По данным источников, кредитор проявляет гибкость в переговорах, пытаясь спасти программу финансирования. Об этом свидетельствовал и визит директора-распорядительницы МВФ Кристалины Георгиевой в Киев.

Сейчас Украина ожидает окончательное утверждение финансирования правлением МВФ. Рассмотрение четырехлетнего пакета помощи запланировано на конец этого месяца и принятие налогового законодательства остается обязательным условием для получения средств.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине действуют новые ставки для ФЛП , работающих на первой и второй группах единого налога. Максимальный месячный размер единого налога для ФЛП первой группы составит 332,80 грн, а для второй предельная сумма составит 1 729,40 грн.