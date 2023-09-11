Украина недополучила налогов на сотни миллионов из-за схем замглавы ОПУ — расследование

Близкое окружение заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы ( родной брат Олег Шурма и бывший подчиненный Руслан Божко) владеет рядом солнечных электростанций в Запорожской области. И несмотря на то, что они уже давно находятся на оккупированных территориях, как отмечает издание Bihus.Info, государство в лице компании "Гарантированный покупатель" с июля 2022 по июль 2023 заплатило им более 320 млн грн по зеленому тарифу за произведенную электроэнергию .

Издание "Зеркало недели" продолжает в своем расследовании раскрывать коррупционные схемы чиновников.

По данным журналистов, брат Ростислава – Олег Шурма – является совладельцем ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Восстановительная Энергия Запорожья", которые и были основными получателями "солнечных" денег.

Основателем украинской "КД Энерджи 2" является кипрская KD 2 Energy holding limited, которая на 50% принадлежит Олегу Шурме (остальное принадлежит оффшору Adelis Inc из Сейшелов и Dolpinta Holding limited из Кипра), пишет издание.

ООО "Восстановительная Энергия Запорожья" полностью принадлежит другому украинскому ООО "Экопауэр Инвест". Эта фирма на 76% принадлежит ЗНИКИФ "Гелиос" (венчурный фонд), остальные 24% принадлежат кипрской Zambelica Limited.

"Гелиос" — один из важнейших активов семьи Шурмы, а его уставный капитал составляет 435 млн грн, уточняет издание.

С декабря 2019 года по ноябрь 2021 года непосредственно Ростислав Шурма светился как директор фонда. Но после его перехода в Офис президента директором фонда стала Ксения Шурма – жена Олега.

Основателем фонда сейчас является ООО "Соньера инвест" (уставный капитал — 150 тыс грн), а бенефициарами — Олег Шурма и Светлана Стоян и Ольга Кузина. Стоит отметить, что Светлана Стоян из Мариуполя известна как поставщик книг и офисного оборудования в заведения Донецкой области аж на 116 тысяч грн, Ольга Кузина из Запорожья была ФЛП с основным кодом экономической деятельности — деятельность кафе и мобильных столовых.

"Очевидно, "Соньера" с капиталом в 150 тысяч грн вряд ли могла капитализировать "Гелиос" на 453 млн без долговых средств. Кто ей одолжил миллионы, неизвестно, потому что это коммерческая тайна. Но если это иностранная компания, то "Соньера" может спокойно выводить валюту за границу", — пишет издание.

По действующему Налоговому кодексу все институты совместного инвестирования (венчурный фонд, как "Гелиос" — один из них) освобождаются от уплаты налога на прибыль и имеют вдвое меньшую ставку налогообложения дивидендов. А еще они могут ссужать средства своим же компаниям и тем самым уменьшать налог на прибыль у дочерних предприятий. В общем, перенесение денег, а значит, и налогового обязательства на предприятия со льготным налогообложением — оптимизаторская классика, но любой налоговик подтвердит: это схема на грани, а часто и за ней.

Рассмотрим эти нюансы на примерах "Гелиос" и "Соньера инвест" и посчитаем, сколько оптимизированных налогов недополучает государство.

По данным аналитической системы YouControl, "Соньер Инвест" является прибыльным обществом. В 2022 году фирма задекларировала 328 млн грн до налогообложения. Однако в финансовой отчетности по налогу на прибыль указаны только нули и прочерки вместо десятков миллионов гривен, уверяют журналисты.

Собственность "Соньеры" формировали по всем правилам белого бизнеса – через оффшоры с Маршалловых Островов (Noda Investment Limited – исчез с осени 2022 года, Warren properties ltd и Vincent Holding Company), которыми бенефициары владели через кипрский траст (Marithema Nomine). Обычно столь сложные структуры собственности используются для легализации средств и, так, для налоговой оптимизации.

"Гелиос" оказался совладельцем 26 юридических лиц в Украине и еще двоих в Венгрии. Основные направления бизнеса – "зеленая" электроэнергия, строительство и финансы. Сам фонд успел получить достаточно прибыли, чтобы обзавестись активами на 1,4 млрд грн, по данным финансовой отчетности на конец 2022 года. Незначительная часть средств инвестирована в собственность компаний, а большинство — одолжено им же, под проценты, конечно. Это позволяло всей группе компаний не платить сотни миллионов гривен налога на прибыль.

Об этом может свидетельствовать финансовая отчетность одной из 26 фирм, где "Гелиос" в совладельцах, — ООО "Мастер финанс", предоставляющее финуслуги. За 2022 год доход фирмы составил 85 млн грн. Но налог на прибыль равнялся всего лишь 181 тысячи грн, поскольку финансовые расходы составляли более 74 млн грн. То есть "Мастер финанс" заплатило кому-то, у кого одалживало деньги, 74 млн грн за обслуживание этого займа. А если бы этой лазейки не было и кредитор не ссудил "Мастер финанса" денег, а внес их в уставный капитал, то эти 74 млн стали бы прибылью фирмы, и налог в размере 18% от прибыли вырос бы с жалких 181 тысяч грн до около 13 млн.

И это не единственный их венчурный фонд. У Олега Шурмы есть еще "Простор" и "Квантум", зарегистрированные в 2021 и 2020 годах соответственно. Они не так прибыльны, как "Гелиос", но тоже не мелочь — зарегистрированный уставный капитал составляет 135 млн грн. "Квантум" к тому же является полным владельцем ООО "Квантум Хоум". На эту фирму зарегистрирован шурмовский автопарк из пяти автомобилей, в то же время Audi E-Tron S Sportback и Tesla Y были приобретены уже после полномасштабного вторжения.

Читайте также: