Переговоры с США / © Getty Images

Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами по импорту сжиженного природного газа после российских ударов по ее газовой инфраструктуре.

Об этом сообщил в среду, 15 октября, министр экономики Алексей Соболев после встреч в Вашингтоне.

«Из-за российских атак мы потеряли часть газодобычи, поэтому рассматриваем механизмы для финансирования закупки американского СПГ и компрессорного оборудования», — написал он в соцсети Facebook.

Больше никаких подробностей этих переговоров министр не сообщил.

Как известно, российская террористическая армия в течение последних недель резко увеличила количество и интенсивность атак на украинскую энергетическую систему, направленных как на электростанции, так и на газовые объекты.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук на прошлой неделе заявила, что Украина хочет увеличить импорт газа на 30% после авиаударов по газовой инфраструктуре.

Ранее в этом месяце глава украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз» сообщил о приобретении около 0,5 миллиарда кубических метров американского СПГ, большая часть которого уже была поставлена.

Бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко предупреждал, что в самые холодные дни зимы — в конце января и в феврале — могут возникнуть проблемы с поставками газа.

Напомним, президент Зеленский заверил, что Украина имеет четкий план действий на случай дальнейших ударов России по газовой инфраструктуре.