Украина обязалась перед МВФ по курсу валют: что будет с ценой доллара и евро

В Меморандуме с МВФ говорится о возвращении к плавающему курсу гривны к доллару

Украина пообещала МВФ отойти от введенных с начала войны экстренных мер в экономике и подготовить стратегию перехода к гибкому обменному курсу.

Об этом говорится в Меморандуме, который подписала Украина с МВФ, сообщает Zn.ua.

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"Только что позволят условия, мы намерены постепенно перейти к более гибкому обменному курсу, ослабить валютный контроль и вернуться к системе таргетирования инфляции", – говорится в меморандуме.

Украина обязалась подготовить стратегию ("структурный маяк" – конец июня 2023 года), которая при консультациях с персоналом МВФ поможет перейти к гибкому обменному курсу.

Также украинские власти в Меморандуме обязались:

не использовать эмиссию (выпуск в обращение новых денежных знаков) гривны для финансирования дефицита бюджета в 2023 году.

согласовать налоговое законодательство с нормами Европейского союза.

"После начала полномасштабной войны мы приняли ряд экстренных мер по обеспечению ценовой и внешней стабильности, включая введение режима фиксированного обменного курса и валютного контроля исключительно из соображений национальной безопасности", – говорится в документе.

Напомним, 31 марта Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу финансирования в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины. Это рекордный кредит для Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, на что потратят деньги.

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