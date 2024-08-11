Украина оказалась в миллиардном дефиците бюджета из-за задержек США с помощью – FT

Украина находится в очень уязвимом положении.

Задержки со снабжением вооружений от США привели к росту дефицита бюджета, из-за чего Киев вынужден искать деньги, чтобы платить зарплату военным.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью The Financial Times.

Он призвал западных союзников ускорить выделение кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов, утверждая, что задержки с поставками вооружений привели к росту дефицита бюджета, поэтому Киев вынужден искать деньги, чтобы платить зарплату военным.

"Это означает, что страна будет вынуждена зафиксировать дефицит, который, по оценкам других чиновников, в этом году составит чуть меньше четверти ВВП — около 43,5 миллиарда долларов", — подчеркнул он.

По его словам, несмотря на то, что прямая военная помощь США в размере 27 миллиардов долларов была одобрена Конгрессом в апреле этого года, но ее выделение продолжает быть "медленным".

"Мы все еще ощущаем недостаток необходимого оружия, боеприпасов и снарядов ", – добавил он.

Если такая ситуация будет продолжаться, то стране "не будет хватать денег на выплату зарплат нашим военным.

"Украина находится в очень уязвимом положении ", — резюмировал он.

Отметим, что в новом пакете американской помощи, объявленном в пятницу, 9 августа, оказались 10 тысяч дополнительных 155-мм снарядов RAAM.

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