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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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Украина оказалась в мировом рейтинге должников: какое место заняла среди других государств

Мировой государственный долг достиг исторического максимума. МВФ обнародовал прогноз по заимствованиям разных стран на 2026 год — в рейтинге оказалась и Украина.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Деньги

Деньги / © Unsplash

Государственные долги в мире достигли исторического максимума, а к 2030 году могут превысить уровень, фиксированный сразу после Второй мировой войны. Аналитики обнародовали глобальный рейтинг стран по объему заимствований на 2026 год, куда попала и Украина.

Соответствующую инфографику на основе данных Международного валютного фонда (МВФ) по итогам 2026 опубликовало издание Visual Capitalist.

Рейтинг стран мира по государственному долгу: какое место заняла Украина

Первую строчку мирового рейтинга занимают США, прогнозируемый государственный долг которых составляет 41,4 трлн долларов — примерно треть от общего объема долгов в мире. За последние десять лет показатель госдолга Соединенных Штатов вырос ориентировочно со 108% до 127% ВВП.

На втором месте оказался Китай с долгом в 22,5 трлн. долларов. Ожидается, что в 2026 году соотношение госдолга страны к ВВП впервые пересечет отметку в 100%.

Среди других стран рейтинга по общему объему заимствований Россия занимает 20 место с суммой долга 552 млрд долларов, что составляет 19,3% от ее ВВП. Украина находится на 40-й позиции с государственным долгом в 256 млрд долларов или 111,8% от ВВП.

Страны, чей долг превышает годовой объем экономики

Согласно прогнозам, по итогам 2026 года в 20 государствах мира — как в крупных промышленно развитых странах, так и в развивающихся малых экономиках — государственный долг превысит 100% ВВП.

Самые высокие показатели долговой нагрузки по отношению к экономике зафиксированы в таких странах:

  • Судан — 334,4% ВВП (высший показатель в мире);

  • Япония — 199,4% ВВП;

  • Франция — 118,5% ВВП;

  • Канада — 115,6% ВВП;

  • Боливия — 100,2% ВВП.

Мировой государственный долг до 2030 года: какой прогноз дает МВФ

Финансовое давление испытывают даже те государства, долг которых не превышает 100% ВВП. В 51 развивающейся стране (где в общей сложности живут 3,7 млрд человек), расходы на выплату долгов уже больше бюджета на медицину или образование.

По прогнозам Международного валютного фонда, к 2030 году общий государственный долг в мире превысит 100% мирового ВВП. Последний раз такой высокий показатель фиксировали вскоре после Второй мировой войны.

Экономика Украины — последние новости

Напомним, что Национальный банк Украины ожидает, что по итогам 2026 года инфляция ускорится до 12,5%, а реальный ВВП сократится на 0,4%. В то же время, в 2027 году ценовое давление начнет ослабевать.

В ежемесячном аналитическом обзоре от ТСН.ua подробно разобрали свежие макроэкономические прогнозы: стоит ли ожидать номинальный и реальный рост зарплат и перерасчет пенсий, до каких пределов НБУ позволит девальвировать гривну, какой будет инфляция, в частности, как изменятся цены на топливо.

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