Украина отказалась от электричества с Белорусской АЭС, которая находится вблизи границы с Литвой

Украина отказалась от электричества с Белорусской АЭС, которая находится вблизи границы с Литвой

По словам премьера Литвы, это может стать значительным вкладом в борьбу против режима Александра Лукашенко.

Украина отказалась от закупки электроэнергии с Белорусской атомной электростанции (АЭС), построенной по российскому проекту в 50 км от Вильнюса.

Об этом сообщила премьер Литвы Ингрид Шимоните по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вильнюсе в четверг, 8 июля.

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"Мы обсуждали ситуацию в Беларуси и гибридную агрессию, которая сейчас проводится режимом Лукашенко. Эта незаконная миграция, по нашему мнению, проводится с помощью белорусского режима. Поэтому мы считаем, что надо поблагодарить премьер-министра за эту поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию со стороны Белорусской АЭС ", — отметила она.

По ее словам, Европа надеется на то, что Украина откажется от опасных поставщиков и будет переходить на европейский тренд "зеленой энергетики".

Ранее глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис рассказал, как Литве удалось прекратить импорт электроэнергии из Беларуси. По его словам, согласно литовского закона, запрещен вообще импорт электроэнергии, "потому что это — импорт агрессора". Павилионис поблагодарил президента Зеленского за то, что тот запретил импорт электричества из Беларуси.

Напомним:

7 ноября 2020 года состоялась церемония запуска Белорусской АЭС . На ней присутствовал Александр Лукашенко, который назвал событие историческим моментом в жизни Беларуси. "Страна становится ядерной державой", — заявил он.

. На ней присутствовал Александр Лукашенко, который назвал событие историческим моментом в жизни Беларуси. "Страна становится ядерной державой", — заявил он. После введения в действие белорусской АЭС в Островуе, Литва, Латвия и Эстония заявили, что прекращают закупки электроэнергии в Беларуси.

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