Украина открывает большие возможности для международных инвесторов в энергетике — Тимченко для The Kyiv Independent

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Об этом в своей колонке The Kyiv Independent написал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Он рассказал, что, несмотря на войну, ДТЭК продолжает инвестировать в украинскую энергетику. «Непрерывные атаки заставляют нас восстанавливать существующую инфраструктуру, одновременно ускоряя строительство новой и более крепкой для нейтрализации угрозы со стороны России», — подчеркнул глава ДТЭК.

Сейчас компания заканчивает строительство крупнейшей в Украине ветроэлектростанции (ВЭС) и сразу после этого начнет строительство еще большей ВЭС.

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Тимченко добавил, что иностранные инвесторы могут воспользоваться сильными сторонами энергетической отрасли Украины.

В частности, Украина может предложить иностранным инвесторам крупнейшие газовые хранилища на континенте и вторые по объему запасы газа.

Также в Украине значительный потенциал для быстрого увеличения объемов ветровой и солнечной генерации, что обеспечит важный источник низкоуглеродистой энергии в следующем десятилетии.

«Для инвесторов и иностранных правительств финансовые и стратегические преимущества энергетического сектора Украины не только очевидны. Ими можно воспользоваться уже сегодня», — подытожил Тимченко.

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Ранее он заявлял, что сейчас инвестиции в Украину – это инвестиции в энергобезопасность Европы.

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