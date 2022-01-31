Украина отложила ратификацию соглашения с ЕС об "открытом небе": какая причина

Украина отложила ратификацию соглашения с ЕС об "открытом небе": какая причина

Проект закона ожидает передачи на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Вступление соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС откладывается по меньшей мере до марта 2022 года — в связи с задержкой в процедуре его ратификации.

Об этом в понедельник, 31 января, сообщает Мининфраструктуры.

"Министерством проводится работа по ратификации Соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС. Проект закона ожидает передачи на рассмотрение Верховной Рады Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для практической имплементации положений договора Мининфраструктуры формирует состав украинской части совместного комитета по работе представителей Украины и ЕС над реализацией соглашения. С европейской стороной уже согласована дорожная карта по имплементации соглашения.

"Для Министерства принципиально налаживание диалога с авиапроизводителями, эксплуатантами, авиаперевозчиками в этом вопросе, чтобы все участники рынка как можно быстрее ощутили преимущества соглашения с ЕС", — подчеркнул глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним:

Украина и Европейский Союз 12 октября подписали соглашение о едином авиационном пространстве, известном как "авиационный безвиз" или "открытое небо" с ЕС. Соответствующий документ подписали в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, главы Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите Украина – ЕС в Киеве.

Новости недели: "Открытое небо". Что от соглашения получат украинцы?

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