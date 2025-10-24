Украина переживает самый глубокий кадровый кризис: кого придется приглашать на работу и сколько им будут платить

Работа / © ТСН.ua

Даже если все украинские беженцы вернутся из Европы, это не поможет преодолеть глубокий кадровый кризис на рынке труда. Эксперты бьют тревогу: дефицит рабочей силы в Украине уже достигает 8,7 миллиона человек.

Об этом рассказал глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник.

Он объяснил, почему массового возвращения беженцев в ближайшее время не будет, и почему он не решит проблему.

По данным Евростата, временную защиту в ЕС получили более 4 млн. украинцев. Однако их демографический состав не тот, в котором нуждается рынок труда. Абсолютное большинство из них — это женщины (40-45%) и дети до 18 лет (около 30%).

Даже их полный возврат, по словам эксперта, не сможет перекрыть шокирующий дефицит рабочей силы, который уже составляет 8,6-8,7 млн человек. Поэтому вывод однозначен: для обновления Украине придется привлекать трудовых мигрантов.

Как избежать проблем с мигрантами

Воскобойник подчеркнул, что Украина должна избежать ошибок некоторых стран Европы. Для этого нужно предлагать иностранцам не социальные льготы, а честную заработную плату за проделанную работу.

«В Украину будут приезжать именно те, кто готов работать», — подчеркнул он.

Эксперт предположил, что Украина еще 10-15 лет не сможет платить столь высокую социальную помощь, как, например, в Германии. По его мнению, это автоматически отсеет тех, кто едет только по льготам.

Самой главной задачей государства и бизнеса эксперт назвал формирование условий, чтобы люди не уезжали, и чтобы зарубежные захотели вернуться. Главный стимул — конкурентная зарплата.

Однако именно здесь, по словам Воскобойника, лежит главный барьер, который невозможно преодолеть простыми изменениями в законодательстве.

«Минимальная заработная плата в Украине — 8 000 грн, в Польше — 50 000 грн, а в Германии — более 100 000 грн. Как изменения в законодательстве могут преодолеть этот барьер? — отметил он.

По мнению эксперта, чтобы удержать граждан кроме зарплат нужно создать условия для развития. Он подчеркнул, что Украина должна стать страной, в которой люди будут видеть свое будущее.

«Мы должны строить страну свободы, в которой люди будут видеть будущее для себя и своих детей, которых они будут здесь рожать и воспитывать. Только так мы сможем действительно отстроить страну — страну свободы и возможностей», — подчеркнул Воскобойник.

Кстати, по данным исследования OLX, в Украине наблюдается наибольший дефицит рабочих профессий, при этом медианные зарплаты в этой сфере колеблются от 42 до 55 тыс. грн. Лидеры по количеству вакансий: продавец, водитель, разнорабочий, грузчик, повар, продавец-консультант и другие.