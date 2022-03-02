Украина планирует до конца недели возобновить экспорт – насколько это возможно

До конца недели Украина планирует возобновить экспорт в другие страны в тех объемах, насколько это возможно.

Об этих и других планах сообщает в официальном канале в Телеграмме Мининфраструктуры Украины

«Сегодня ночью (1 марта – ред.) первый после войны автомобиль Укрпочты пересек границу и уже в Польше. До конца недели планируем возобновить экспорт настолько, насколько это возможно», — говорится в сообщении.

Одновременно Министерство инфраструктуры возобновляет магистральные маршруты (в тестовом режиме), которые будут связывать восток и запад Украины.

Тем временем Польша, Болгария, Грузия, Румыния, Турция подтвердили готовность пропускать украинские транспортные средства с гуманитарной и военно-технической помощью без международных разрешений. По договоренности с пограничниками водителей грузовиков, которые будут доставлять помощь, будут пропускать через государственную границу.

Что касается "Укрзализныцы", то она осуществляет эвакуационные рейсы из горячих точек в крупные транспортные хабы. Добраться до границ могут женщины, дети, люди с инвалидностью и люди пожилого возраста. Актуальная информация о рейсах доступна на медиаресурсах МИУ и УЗ. Выехать за границу с помощью УЗ могут также мужчины 18-60 лет с паспортами любой другой страны.

МИУ договорилось с Польшей, Германией, Словакией, Чехией, Австрией о безвозмездном проезде украинских беженцев рейсами их железных дорог.

Самый болезненный удар от Украины потерпела авиатранспортная система России. Все европейские и североамериканские воздушные просторы для государства-агрессора закрыты. Может использовать весла. На очереди — добиться прекращения работы лизинговых и страховых компаний с авиакомпаниями оккупанта (более 50% всего его авиапарка россии находится в лизинге).

Ведется аналогичная работа по блокированию российского судоходства. Для судов агрессора уже закрывают порты. В частности, британские. В ближайшее время ожидается «русский корабль, иди на хуй» от всех западных партнеров. Датская судоходная компания Maersk временно останавливает все контейнерные перевозки в Россию и из нее. Бельгийские порты не пускают все грузы, предназначенные для страны-агрессора. Их блокируют докеры.

«Это напрямую сказывается на импортных и экспортных возможностях оккупанта. Как следствие — валютной выручке. В конце концов, это будет еще одним мощным ударом по экономике россии», — отметил министр Александр Кубраков.

Турция закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей агрессора.

Работа по блокировке железной дороги, судоходства и автотранспортной системы оккупанта по всему миру продолжается.

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