Украина планирует запретить импорт некоторых овощей и фруктов из Польши: что в списке

В ответ на "произвольные запреты" Польши Украина может запретить импорт некоторых польских товаров.

В ответ на эмбарго украинского зерна Украина может поставить на свой рынок польские овощи и фрукты.

Об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка изданию Rzeczpospolitа.

Он напомнил, что Польша продлила запрет не только на импорт украинского зерна, но и некоторые другие продукты. К примеру, мука и зерновой шрот.

"Если Польша неожиданно вводит такие своевольные запреты на новые товары, мы также можем запретить импорт товаров из Польши. Мы хотим побудить Польшу сделать шаг назад и согласиться на этот механизм... чтобы эта торговля товарами не вредила польским фермерам. Если мы будем следить за этим оборотом, то вреда не будет", – говорит Тарас Качка.

По словам замминистра, речь идет об эмбарго на импорт лука, помидоров, капусты и яблок из Польши. Это эмбарго может быть введено в течение следующих нескольких дней.

Он заверил, что Украина не намерена ухудшать отношения с Польшей, а стремится выработать цивилизованные методы разрешения спора.

Тарас Качка напомнил, что переговоры с Польшей об импорте украинского зерна безуспешно длились 5 месяцев. После чего Киев был вынужден обратиться во Всемирную торговую организацию.

"Главная причина для нас – доказать, что Польша не имеет права вводить такие меры. Мы с самого начала не соглашались с запретом экспорта, для нас важно двигаться в правильном направлении, а это значит диалог с Еврокомиссией, как институцией, отвечающей за международную торговлю", — подытожил Качка.

Ранее сообщалось, что Украина подала в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии, чтобы эти страны отменили свои эмбарго на импорт украинского зерна.

Напомним, Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

ТСН.ua разбирался, какие страны и почему запретили импорт украинского зерна.

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