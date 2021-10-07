Украина почти на 99% готова к новому отопительному сезону — Кабмин

Украина почти на 99% готова к новому отопительному сезону — Кабмин

В хранилищах — почти 19 млрд кубометров газа.

Украина почти на 99% готова к новому отопительному сезону.

Об этом отчитался Кабмин, рассказали в Сніданку з 1+1.

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В подземных хранилищах закачано почти 19 млрд кубометров газа. Именно столько нужно, чтобы украинцы не замерзли зимой. В правительстве отметили, что отопление для потребителей будет включено, когда среднесуточная температура составит 8 градусов тепла в течение трех суток.

Как сообщалось, накануне старта отопительного сезона в Полтаве областные депутаты хотят ввести новые тарифы на тепло. Стоимость может вырасти на 50%. Решение пытались протащить несмотря на то, что президент, премьер и мэры городов подписали меморандум о сохранении прошлогодних тарифов на тепло.

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