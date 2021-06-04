Украина почти вдвое сократила импорт сливочного масла

На 18% снизился и экспорт.

В Украине импорт сливочного масла с начала года сократился почти вдвое.

Такие данные обнародовали в Государственной пограничной службе рассказали в Сніданку 1+1.

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Отмечается, также на 18% снизился и экспорт. В денежном эквиваленте Украина заработала на продаже сливочного масла более 18 ммл долларов, а это на 20% меньше по сравнению с прошлым годом.

Больше украинский продукт покупали Азербайджан, Молдова и Грузия. Основными поставщиками масла в Украину ведомство назвало Беларусь, Германию и Польшу.

Как сообщалось, в Украине стали больше производить сала. По данным Государственной службы статистики, с начала года производство сала возросло до более 300 тыс. тонн. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хотя в апреле было произведено на 700 тонн меньше продукта. Следует заметить, что в прошлом году Украина больше экспортировала сало во Вьетнам, Польши и Азербайджана.

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