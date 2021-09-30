Украина погасила последний выпуск еврооблигаций под гарантии США на 1 млрд долларов

Это последний из трех выпусков еврооблигаций под гарантию США.

29 сентября 2021 года Министерство финансов Украины погасило третий и последний выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США. Общая сумма платежа составила более $1 млрд, в том числе 1 млрд долларов США погашения еврооблигаций и 7,355 млн долларов США процентных платежей.

Как сообщает Министерство финансов, выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью $1 млрд был осуществлен в 2016 году с процентной ставкой 1,471% в год.

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Это последний из трех выпусков еврооблигаций под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года, а второй — в мае 2020 года.

"Мы благодарны нашим партнерам за существенную поддержку государственного бюджета и содействие проведению реформ в Украине. Сейчас все еврооблигации, выпущенные Украиной под гарантию США в течение 2014-2016 годов, погашено в полном объеме. Мы надеемся на дальнейшее продолжение бюджетной поддержки со стороны правительства США в будущем не только для успешного преодоления последствий коронавирусной инфекции, но и для поддержки реформ и восстановления устойчивого экономического роста", — прокомментировал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Напомним, 1 сентября Министерство финансов Украины погасило третью серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных при реструктуризации в 2015 году на сумму более 1,3 млрд долларов.

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