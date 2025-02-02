Украина покрывает только 30% своих потребностей в одном из важных овощей: почему так

Фермеры Украины частично прекращают выращивание чеснока из-за войны и убытков в отрасли.

Украина покрывает всего 30% своих потребностей в чесноке и не может полностью обеспечить себя этим овощем.

Об этом сообщило издание EastFruit.

При систематическом развитии отрасли и строительства хранилищ для хранения чеснока Украина может достичь более высокого уровня обеспечения этим овощем.

Президент Ассоциации производителей чеснока Украины и представитель нидерландской компании Gourmet Юлианна Мусса рассказала о ситуации в отрасли.

Она отметила, что площади под чесноком в Украине уменьшились из-за оккупации территорий Запорожской и Херсонской областей, и сейчас культура занимает 1000-1500 га. Однако точно подсчитать площади сложно, ведь многие малые фермерские хозяйства выращивают чеснок без регистрации.

"Проблема хранения остается острой, есть потребность в качественных хранилищах. К сожалению, в Украине еще нет в нужном количестве профессиональных хранилищ", — считает она.

По ее словам, многие украинские фермеры оставляют выращивание чеснока из-за убытков, отсутствия надлежащих знаний по его выращиванию и проблем с поиском рынка сбыта для продукции.

Напомним, цены на один из самых популярных овощей в Украине начали снижаться. Потребителей ждут новые ценовые тенденции.

Читайте также: