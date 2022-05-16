Украина получила $100 млн кредита от Японии на льготных условиях: куда направят средства

Украина получила $100 млн кредита от Японии на льготных условиях: куда направят средства

Срок погашения кредита – 30 лет, в том числе льготный период – 10 лет.

Сегодня, 16 мая, министр финансов Украины Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества "Джайка" (JICA) Др. Акихико Танака подписали кредитное соглашение по предоставлению Украине кредита в размере 100 млн долларов США на льготных условиях.

Об этом сообщает министерство финансов.

"Льготный кредит в 13 млрд иен, являющийся первой частью согласованной финансовой помощи между Украиной и Японией, будет направлен в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в первую очередь, на поддержку наиболее незащищенного населения Украины", — отметил Марченко.

В подписанном соглашении, прежде всего, речь идет о бюджетной поддержке стабилизации ситуации в Украине, в частности, обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержку внутри перемещенных лиц и других приоритетных расходов.

Напомним, в Минфине подсчитали расходы на военные нужды.

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