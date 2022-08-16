Украина получила 200 млн евро беспроцентного кредита от Италии: на что потратят средства

Средства предоставляются по нулевой процентной ставке на 15 лет.
15 августа Украина получила 200 млн евро льготного кредита от Итальянской Республики на зарплаты учителям.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"Полученные средства будут направлены на обеспечение расходов на заработную плату педагогов заведений общего среднего образования", — говорится в сообщении.
Согласно условиям кредитного договора, средства предоставляются по нулевой процентной ставке на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита – 7,5 года).
Кредитный договор был подписан 5 августа между Украиной в лице Министра финансов Украины как заемщиком и Правительством Итальянской Республики в лице Министра экономики и финансов Италии как кредитором.
Напомним, правительство Украины хочет заключить новую программу с МВФ, чтобы "легче" пройти зиму.
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