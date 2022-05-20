Украина получила €504 млн от Всемирного банка и €600 млн от Еврокомиссии

Украина получила €504 млн от Всемирного банка и €600 млн от Еврокомиссии

Международные партнеры продолжают выделять средства в поддержку нашего государства. Украина получила часть грантовых средств из целевого фонда доноров Всемирного банка.

Размер такой помощи составил 504 млн евро. Это, в частности, средства США и Великобритании.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

"Кроме того, сегодня (20 мая) Европейская комиссия выплатила Украине вторую часть транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Мы искренне благодарны наших партнеров за эту помощь, — отметил Шмигаль.

По его словам, в ближайшие месяцы Украина должна получить 9 млрд. евро от Европейского Союза. Еще почти 9 млрд долларов должно поступить от США в качестве финансовой помощи.

"Эти средства помогут выстоять и оперативно восстанавливаться", — убежден премьер.

Шмигаль отметил, что Украина продолжает переговоры с МВФ и Всемирным банком, чтобы запустить новые программы и проекты поддержки.

Напомним, что страны G7 официально приняли решение выделить Украине почти 20 млрд долларов финансовой помощи.

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