Украина получила 550 млн евро на ремонт энергетической инфраструктуры – Шмыгаль

Шмыгаль подчеркнул, что Евросоюз совместно с ЕИБ помогут Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский инвестиционный банк перечислил Украине 550 млн. евро на восстановление энергетической инфраструктуры.

Об этом он рассказал в Telegram.

"Сегодня Европейский инвестиционный банк перечислил нашей стране дополнительные 550 млн евро. Средства помогут, в частности, покрыть затраты на ремонт поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена ​​на возобновление предоставления муниципальных и базовых услуг населению в громадах", – отметил он.

По его словам, за два месяца в рамках пакета экстренной поддержки от ЕИБ и Еврокомиссии Украина получила 1,05 млрд евро. Еще 540 млн евро будут выплачены путем возобновления финансирования совместных проектов.

Ракетные удары по ТЭС

В результате массированных ракетных обстрелов России 10 и 11 октября в Украине получили повреждения критические объекты инфраструктуры.

Так, 10 октября на Бурштынской ТЭС возник пожар в результате российской ракетной атаки, которую впоследствии удалось ликвидировать.

Позже глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что на Прикарпатье во время воздушной тревоги будут перекрывать движение транспорта от Бурштына до Ивано-Франковска.

Во вторник, 11 октября, армия страны-агрессорки Российской Федерации атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

Россия также нанесла удары по объектам энергетики во Львовской области и Киеве.

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