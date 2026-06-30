Украина получила большой транш от ЕС: стало известно, куда пойдут деньги

Евро / © Unsplash

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В специальный фонд Государственного бюджета Украины поступил первый оборонный транш в размере 3,9 млрд евро от Европейского Союза . Его предоставляют в рамках нового финансового механизма Ukraine Support Loan.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Что известно о финансировании

Полученные средства планируют использовать на первоочередные нужды обороны, в частности, на производство украинских беспилотников, развитие оборонно-промышленного комплекса и обеспечение насущных потребностей украинских военных.

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"Это первый транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan", - отметила она.

Напомним, 25 июня Украина уже получила 3,2 млрд евро бюджетной поддержки по программе. «Сегодня мы перечисляем первый транш по этому кредиту, 3,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. А в ближайшие дни мы начнем выплачивать первые средства из 6 миллиардов евро, предназначенных для производства дронов. Это солидарность в действии», — отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Таким образом, общая сумма финансирования, привлеченного по этому механизму, составила 7 млрд евро.

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