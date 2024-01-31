Украина получила большой транш помощи от Японии: сколько денег и на что они пойдут

В государственный бюджет Украины поступило около 390 млн долларов США из Японии.

Украина получила $390 млн долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка, направленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина Украины.

Финансовая помощь Японии в январе состоит из грантовой части средств на сумму 89,8 млн дол. США в рамках проекта о предоставлении инклюзивной поддержки по восстановлению сельского хозяйства Украины (ARISE).

Другая часть ссуды в размере 300 млн долл. США была выделена в рамках проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

Проект INSPIRE нацелен на обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения во время и после войны, а также усиление адаптивности системы социальной поддержки.

Целью ARISE является поддержка доступа сельхозпроизводителей к финансированию через льготное кредитование и гранты.

"Привлеченные средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета Украины на приоритетные нужды, в частности в сфере восстановления и социальной помощи. Поступление такого финансирования является весомым вкладом в обеспечение наших граждан необходимыми услугами, которые являются критически важными в условиях войны" – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Ранее Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель анонсировал рекордную военную помощь Украине от Евросоюза на сумму 21 млрд. евро.

Также в Белом доме выразили надежду, что Конгресс в скором времени примет законопроект о выделении помощи Украине.

Кроме того, стало известно, что Германия в 2024 году потратит более 7 млрд евро на помощь Украине.

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