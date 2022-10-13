Украина получила экстренные 1,3 млрд долларов от МВФ: Шмыгаль рассказал, на что потратят эти средства

Деньги от МВФ направят на усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики.

В Украину поступило 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики", — рассказал Шмыгаль.

По словам главы украинского правительства, всего МВФ предоставил нашему государству 2,7 млрд долларов с начала полномасштабной войны.

"Также в ближайшее время мы с Фондом приступим к подготовке над новой специальной программой, которая начнет работать в следующем году. Спасибо нашим партнерам и союзникам за непоколебимую поддержку", — написал премьер-министр Украины.

Отметим, с февраля Украина получила около 19,4 млрд. долларов финансовой помощи от иностранных партнеров. До конца года Украина может получить еще 5 млрд. евро от ЕС, 4,5 млрд. долларов от Соединенных Штатов и 1,3 млрд. долларов от МВФ.

Украинский ученый и экономист Роман Шеремета рассказал, какие страны Европы не оказывают Украине помощь. По его мнению, Венгрия и Германия могли бы сделать гораздо больше для нашего государства и его обороноспособности. А вот Австрия вообще "выпала из повестки дня".

Читайте также: