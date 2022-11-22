Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС — Шмыгаль

Премьер отметил, что практически ежедневно правительство ведет переговоры с партнерами об увеличении финансовой помощи и создании новых программ поддержки.

Украина получила на свои счета 2,5 млрд евро очередного транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"Сегодня на счета Украины поступило 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Спасибо за эту поддержку, которая позволит правительству профинансировать основные критические расходы в этом году", — отметил он.

Премьер добавил, что практически ежедневно правительство ведет переговоры с партнерами об увеличении финансовой помощи и создании новых программ поддержки.

Напомним, в пятницу, 18 ноября, украинский президент Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, который находился с визитом в Киеве. По итогам переговоров договорились о двух траншах макрофина.

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