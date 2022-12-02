Украина получила от США первую часть гранта в 1,5 млрд долл.: их направят на пенсии и соцпомощь

Это первый предоставленный транш с 4,5 млрд дол.

В Государственный бюджет Украины поступила часть гранта в 1,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщила в пятницу, 2 декабря, пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Это первый транш грантовых средств из 4,5 млрд долл. США, предоставленных Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", — говорится в сообщении.

Деньги будут направлены на пенсии и отдельные программы государственной социальной помощи, в частности на жилищно-коммунальные услуги, поддержку малообеспеченных семей, детей с инвалидностью и людей с инвалидностью с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.д.

Финансовая помощь Украине

Напомним, 22 ноября США выделили Украине 4,5 миллиарда долларов для поддержки государственного бюджета. Эти средства будут направлены на зарплаты медикам, учителям и на пенсии.

Всемирный банк сообщил, что выделил дополнительные 500 миллионов долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить срочные потребности в расходах, вызванные полномасштабным вторжением России и продолжающейся войной.

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