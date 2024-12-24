Украина получила первые деньги от замороженных российских активов РФ: сколько передали

Это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7.

Украина получила первый транш в размере $1 млрд, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7", – говорит Шмигаль.

Украинская сторона выразила благодарность партнерам за реализацию этого важного решения, а также отметила необходимость конфискации всех суверенных российских активов.

“Благодарим американских партнеров и Всемирный банк за этот важный шаг на пути к справедливости. Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины», – отмечают в Киеве.

Напомним, что Российские замороженные активы стали предметом спора между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Польши Анджеем Дудой во время встречи лидеров ЕС на этой неделе.